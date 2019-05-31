Новости

Готовившего теракт курсант военной академии признали невменяемым 14:55
Калининградский поезд поменяет вокзал прибытия в Санкт-Петербурге 14:45
На Алтае засеяли газон коноплей по программе благоустройства 14:44
Мэрия Улан-Удэ выплатит матпомощь пострадавшим на батуте детям 14:35
Экс-тренер "Зенита" Петржела раскритиковал игру футболиста Комличенко 14:35
Иран нашел варианты обхода санкций США на экспорт нефти 14:32
Стало известно, как на свалку под Мурманском попали надгробные плиты 14:31
В какие компании чаще принимают работников старшего возраста 14:25
Рогозин: "Роскосмос" готов конкурировать с США на рынке космических пусков 14:23
В Беларуси впервые девушку наградили военным знаком отличия 14:20
Капсульный отель в аэропорту Кольцово показали на видео 14:15
Стало известно, кто установил в Петербурге "общественное пианино" 14:15
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера 14:05
В Петербурге запретили продавать энергетики детям 14:02
Новосибирское метро возобновило работу после падения мужчины на рельсы 13:55
У нижегородского кремля поселилась уникальная птица из Красной книги 13:55
В Петербурге два брата-дошкольника отравились антифризом 13:52
В МФЦ расскажут, как бросить курить 13:49
В Прикамье новорожденную назвали в честь персонажа "Звездных войн" 13:48
В Якутии обнаружены все фрагменты обтекателя "Союза-2.1а" 13:47
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки" 13:45
Из фильма об Элтоне Джоне в РФ убрали сцены гомосексуализма и наркомании 13:43
В Ханты-Мансийске мужчина расстрелял бывшую жену и ее отчима 13:37
Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской новой волне" 13:34
Некрасовская линия после ввода разгрузит "фиолетовую" ветку метро 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 14:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге запретили продавать энергетики детям

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге введен окончательный запрет на продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, так называемых "энергетиков". Также такие напитки нельзя теперь продавать в ряде учреждений.

Как сообщают в аппарате петербургского депутата Дениса Четырбока, ставшего инициатором законопроекта, инициатива парламентария была одобрена на пленарном заседании Заксобрания города.

Фото: iStock
Милонов предложил клеить на бургеры наклейки с предупреждениями

Теперь в любом магазине при продаже энергетического напитка продавцы должны удостовериться в том, что покупатель является совершеннолетним.

Плюс ко всему, энергетики нельзя теперь будет приобрести в образовательных, культурных, спортивных и медицинских организациях. Нарушителям грозит штраф.

Административная ответственность для физических лиц составит от трех до пяти тысяч рублей, штрафы для руководителей торговых предприятий могут достигать 20 тысяч рублей, а непосредственно само юрлицо может быть привлечено к ответственности на сумму до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Петербург не стал первым городом, где были введены ограничения на продажу энергетических напитков. Ранее аналогичные законы на местном уровне приняли в Амурской, Московской и Омской областях.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
В Трудовом кодексе появятся новые льготники
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжится в плановом режиме
Премьер Малайзии назвал следствие по крушению рейса MH17 политизированным