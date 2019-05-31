В Петербурге запретили продавать энергетики детям

В Петербурге введен окончательный запрет на продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, так называемых "энергетиков". Также такие напитки нельзя теперь продавать в ряде учреждений.

Как сообщают в аппарате петербургского депутата Дениса Четырбока, ставшего инициатором законопроекта, инициатива парламентария была одобрена на пленарном заседании Заксобрания города.

Теперь в любом магазине при продаже энергетического напитка продавцы должны удостовериться в том, что покупатель является совершеннолетним.

Плюс ко всему, энергетики нельзя теперь будет приобрести в образовательных, культурных, спортивных и медицинских организациях. Нарушителям грозит штраф.

Административная ответственность для физических лиц составит от трех до пяти тысяч рублей, штрафы для руководителей торговых предприятий могут достигать 20 тысяч рублей, а непосредственно само юрлицо может быть привлечено к ответственности на сумму до 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Петербург не стал первым городом, где были введены ограничения на продажу энергетических напитков. Ранее аналогичные законы на местном уровне приняли в Амурской, Московской и Омской областях.