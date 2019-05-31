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31.05.2019 19:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде арестовали приемную мать избитого до смерти мальчика

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.

Амурчанка отправится в колонию за убийство приемного ребенка

Напомним, мальчик после того, как его родная мать попала в колонию, был отдан на воспитание близким родственникам. Но, как оказалось, в семье его постоянно избивали. Последний раз ребенок получил серьезные травмы и впал в кому, из которой так и не вышел.

Как сообщила в пятницу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, после гибели ребенка уголовную статью в отношении приемной матери переквалифицировали на более тяжкую - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Ей также инкриминируют статьи 117 УК РФ - истязание, 125 - оставление ребенка в опасности и 156 - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Кроме того, по уголовному делу проходит супруг приемной матери и представители органа опеки и попечительства Вологды. Бывшему начальнику управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации Вологды предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Расследование уголовного дела продолжается.

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