Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году

Бронированный автомобиль МТР-К поступит на вооружение российской армии в 2020 году. Опытные образцы машины готовятся к проведению государственных испытаний.

Первая демонстрация нового разведывательного броневика прошла на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области. Машину в действии показали офицерам технического обеспечения автобронетанковых служб и органов материально-технического обеспечения.

"Бронированный автомобиль МТР-К, с колесной формулой 4х4, имеет грузоподъемность около трех тысяч килограммов. Вооружение машины - пулемет "Корд-С", максимальная скорость более 100 км/ч, запас хода не менее 800 километров", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Машина оснащена приборами навигации, радиационной и химической разведки, а также ночного видения и системой кругового видеонаблюдения. Имеется на вооружении беспилотный летательный аппарат. На броневике специалисты технических подразделений смогут прямо на поле боя подъезжать к поврежденной или застрявшей технике, оценивать ее состояние, оказывать необходимую помощь.

В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.

Кстати

Недавно в Краснодарском крае на полигоне Ейский начались испытания новейшего бронеавтомобиля "Тайфун-ПВО". Он предназначен для транспортировки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", что увеличит их эффективность в поражении воздушных целей.