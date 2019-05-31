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31.05.2019 17:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСИН: Осужденным матерям разрешат жить в колониях с детьми

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

ФСИН России в этом году планирует потратить более 36 миллионов рублей на ремонт и модернизацию домов ребенка в исправительных колониях. Кроме этого, к 2021 году будет реализована программа, по которой женщины, отбывающие наказания, и их родившиеся малыши смогут проживать вместе.

Об этом в Краснодаре на IV Всероссийском совещании начальников домов ребенка исправительных учреждений УИС заявила первый заместитель начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирина Ларионова. Оно состоялось в преддверии Международного дня защиты детей. Особенностью мероприятия стало то, что прямо в зале заседания в соответствии с постановлением Усть-Лабинского районного суда была условно-досрочно освобождена женщина, отбывавшая наказание в кубанской ИК № 3 - Екатерина Нефедова, где у нее родился сын. Сейчас мальчику исполнился уже один год и 11 месяцев.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В совещании приняли участие представители аппаратов уполномоченных по правам человека и правам ребенка в России, прокуратуры и ФСИН, а также делегация Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.

- Мы поддержали ходатайство об условно-досрочном освобождении Екатерины Нефедовой, потому что она добросовестно выполняла свои родительские обязанности по отношению к сыну, - пояснил начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов. - Отмечу, что сейчас в кубанских колониях отбывают наказание 18 женщин, которые имеют малолетних детей. Все они проживают совместно со своими малышами на территории колоний в домах ребенка. В общежитиях созданы условия для ухода за детьми, их обеспечения всем необходимым.

- Всего в России сейчас действует 13 домов ребенка в колониях. В них находится в общей сложности 500 малышей, в том числе 250 - это дети в возрасте до одного года, - рассказала Ирина Ларионова. - Сейчас из этих 500 детей с матерями проживает только половина. Но в целях гуманизации пенитенциарной системы России, разработана специальная программа, в соответствии с которой к 2021 году планируется обеспечить возможностью совместного проживания с их маленькими детьми всех женщин, которые отбывают наказание в колониях.

Как отмечалось, ситуация, когда в колониях вынуждены содержать малюток, родившихся у осужденных женщин, является очень сложной проблемой. Но дети, появившиеся на свет у матерей-заключенных, не должны с младенчества отвечать за преступления своих родителей. Поэтому в российской пенитенциарной системе взят курс на создание комфортных условий для совместного проживания осужденных женщин и их детей, а также организацию такого же ухода за малышами, как и в обычных детских садах.
 

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