Кадастровая палата продолжит консультации по "горячей линии"

Вопросы о возможности продления дачной амнистии и разъяснения по сделкам купли-продажи загородной недвижимости стали самыми популярными запросами, поступившими на телефоны "горячих линий", которые организовали по всей стране специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Как рассказали "Российской газете" в Кадастровой палате, за консультациями к специалистам обратились около пяти тысяч граждан. Особенно много вопросов было задано в Астраханской, Брянской, Нижегородской, Орловской, Самарской и Саратовской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Больше всего людей интересовал порядок постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после окончания дачной амнистии (около 31 процента от общего количества поступивших вопросов). На втором месте по популярности у граждан оказался вопрос о необходимости оформления хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. (около 22 процентов обращений).

Много непонятного еще в новом законе о садоводстве и огородничестве (около 19 процентов). Например, можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жилой.

Кроме того, собственников недвижимости интересовала тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество, а также процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости (14 процентов).

Также среди наиболее популярных вопросов - необходимость уточнения границ земельного участка и получение детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с загородной недвижимостью.

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов, при совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консультации имеет особое значение. Это поможет снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

В 2019 году проведение тематических "горячих линий" Федеральной кадастровой палатой станет регулярным.