Крым попытается отменить в суде западные санкции

Власти Крыма попытаются отменить введенные в отношении полуострова санкции и дискриминационные ограничения в Европейском суде справедливости в Люксембурге.

- Мы будем инициировать международное судебное разбирательство об отмене абсолютно противоправных санкций, введенных в отношении Крыма​​​, - пояснил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. - С подобным предложением мы готовы обратиться к федеральным органам власти. Крымские санкции должны быть обязательно оспорены и шансы на это у российской стороны, при условии объективного судебного разбирательства, достаточно велики.

Как считает Молохов, санкции против Крыма и жителей полуострова являются примером грубейшего нарушения прав и свобод граждан, а также проявлением недопустимой бесчеловечности и несправедливости.

- Мы уже собрали необходимые материалы, которые могут лечь в основу будущего обращения в Европейский суд справедливости, - сказал Молохов.