Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области

Ростовский областной суд оставил под стражей и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по региону Ирину Александрову.

Напомним, что госслужащая проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. На данный момент она подозревается в совершении преступления по ст. 286 УК РФ.

Как сообщила пресс-секретарь Ростовского областного суда Дина Боброва, по ходатайству следствия Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Александровой до 23 июля 2019 года. Защита обжаловала это решение.

Областной суд постановление Ленинского районного суда в отношении Ирины Александровой оставил без изменения. Апелляционная жалоба защиты также оставлена без удовлетворения.