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31.05.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле. Его "вернули" к жизни и оштрафовали за неуплату средств на содержание детей.

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"Мужчина систематически не исполнял родительские обязательства. Задолженность перед ребенком превысила 200 тысяч рублей, при этом на прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, и по адресу регистрации не проживал. Поэтому неплательщик был объявлен в исполнительный розыск", - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области Наталья Сурова.

В ходе розыска стало известно, что должник работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Там его и обнаружил судебный пристав.

"Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. После того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика взяты объяснения", - сказала Наталья Сурова.

В отношении злостного алиментщика проводится процессуальная проверка для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Кстати

В Астраханской области приставы проанализировали сведения базы данных и составили портрет среднестатистического должника по алиментам. Средний возраст мужчины-должника по алиментам 33 года. Он родился в год Свиньи, по знаку зодиака Рак и должен в среднем 138 880 рублей. Астраханке-должнице - 30 лет, родилась в год Быка, по знаку зодиака Скорпион, и ее средний долг составляет 178 183 рубля.

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