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31.05.2019 13:30
Проект: В регионах

В Астрахани на городские маршруты выйдут новые автобусы

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

Уже в июне на улицы Астрахани выйдет 50 новых современных пассажирских автобусов. Об этом стало известно на заседании координационного совета "Обновленная Астрахань", которое провел глава региона Сергей Морозов.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним, о старте проекта "Обновленная Астрахань" было объявлено еще в январе. По словам Сергея Морозова, в первую очередь, этот проект направлен на комплексное приведение в порядок областной столицы: на благоустройство улиц, тротуаров, набережных, парков и скверов.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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За несколько месяцев в рамках проекта сделано уже немало: ликвидировано несколько крупных стихийных свалок, открыт новый маршрут общественного транспорта, заработала городская навигация, идет благоустройство пляжа.

Причем вся эта работа идет при непосредственном участии горожан: они определяют, какие проекты предстоит реализовать первыми, решают, как должны выглядеть таблички-указатели, сообщают о нелегальных мусорках.

Лето тоже обещает много позитивных перемен: уже с 5 июня на маршруты выйдут новые пассажирские автобусы, которые город приобрел в соответствии с договоренностями главы региона Сергея Морозова с правительством Москвы. Автобусы направят на самые востребованные маршруты.

Кстати, и сами маршруты, а точнее всю схему движения городского транспорта, обещают скорректировать, чтобы разрешить сложности с пассажирскими перевозками в часы пик. Сергей Морозов рекомендовал городским властям активно и оперативно взаимодействовать с жителями города, чтобы составить графики движения транспорта, основываясь на их предложениях и пожеланиях.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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В июле начнется масштабное благоустройство дворов жилых домов. Планы здесь достаточно амбициозные: преобразить предстоит более 100 объектов. Сейчас их дизайн-проекты согласовывают с жителями. Кроме этого, планируется возродить три парка: "Дружба" (за Лебединым озером), парк ГРЭС и сквер велосипедистов.

А в августе в городе появится пять новых общественных пространств, благодаря фестивалю паблик-арта "Чилим", который пройдет в городе уже в третий раз. В рамках фестиваля каждый год в разных районах города выбирают несколько объектов и предлагают расписать их приглашенным художникам. В проекте также участвуют студенты астраханского художественного училища имени П. А. Власова.

- Самое важное для нас - благоустроить как можно больше мест, чтобы они соответствовали параметрам доступности, комфорта и, конечно же, безопасности для наших жителей, - прокомментировал главную цель проекта Сергей Морозов.

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