В Калмыкии в ночном ДТП погибли три человека

В Калмыкии на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Toyota. В результате аварии погибли три человека.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС, авария произошла в ночь на 31 августа в Яшкульском районе. Легковой автомобиль врезался в грузовик, и все, находившиеся в нем люди, погибли на месте. Пострадал также водитель грузовика.

К ликвидации последствий ДТП привлекались два пожарно-спасательных расчета.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.