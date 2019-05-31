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31.05.2019 07:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калмыкии в ночном ДТП погибли три человека

Текст: Николай Грищенко

В Калмыкии на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Toyota. В результате аварии погибли три человека.

В Саратовской области в ДТП пострадали восемь человек

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС, авария произошла в ночь на 31 августа в Яшкульском районе. Легковой автомобиль врезался в грузовик, и все, находившиеся в нем люди, погибли на месте. Пострадал также водитель грузовика.

К ликвидации последствий ДТП привлекались два пожарно-спасательных расчета.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия
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