Капсульный отель в аэропорту Кольцово показали на видео

В международном аэропорту Кольцово вот уже десять дней работает капсульный отель. Как выглядит современное место для отдыха пассажиров, показал телеканал ОТР.

В отеле - 14 капсул-ячеек размером 2 на 1,6 метра. Внутреннее пространство сочетает в себе уют, современные технологии и футуристический дизайн.

В ячейках - двуспальные кровати с ортопедическим матрасом и подушками с "эффектом памяти", система вентиляции, телевизор, освещение, розетки на 220V и USB для подзарядки гаджетов, мини-сейф, зеркало, и - какой же без него комфорт! - конечно же wi-fi.

Пассажиры уже оценили новинку. Как говорит Лидия Лебедева, управляющий партнер, за первые сутки работы капсульного отеля было 26 размещений, как в одноместных так и в двухместных пеналах.

Кстати, это второй капсульный отель в Екатеринбурге: первый открылся в прошлом году накануне Чемпионатом мира по футболу. Под него обустроили полуподвальное помещение в сталинском доме недалеко от железнодорожного вокзала.