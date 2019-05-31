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31.05.2019 10:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали, каким будет июнь на Урале

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первые три дня лета в Курганской, Челябинской и Свердловской областях будут теплыми.

- На Среднем Урале в период с первого по третье июня будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный до 5-10 метров в секунду, при грозах с порывами до 18 метров в секунду. Грозы возможны все три дня, - рассказала "РГ" начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина. - Температура воздуха в эти дни составит 19-24 градуса днем и 9-14 градусов ночью. Второго июня местами сильные дожди. Третьего июня ночью похолодает до 5-10 градусов. Четвертого днем температура понизится до 14-18 градусов.

Фото: iStock
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В Челябинской области тоже ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер 5-10 метров в секунду, с порывами при грозах до 18 метров в секунду. Днем будет 21-26 градусов тепла, ночью 11-16. В южных районах области 3 июня температура воздуха поднимется до 31 градуса.

Кстати, на Южном Урале уже действуют некоторые пляжи. Но, как сказали в Гидрометцентре, спрогнозировать температуру воды не так просто. Она зависит не только от температуры воздуха, но и от ветра. Так что открывающим пляжный сезон придется полагаться только на свои ощущения.

В Курганской области - дожди, грозы, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 9-14 градусов, днем 21-26.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области начало июня не радовало: первые декады прохладные, с частыми заморозками и дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в этом июне средняя температура воздуха будет на один градус выше нормы (нормой считается 14-16 градусов).

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