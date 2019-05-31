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Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Новости
    31.05.2019, 19:00
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Все, теперь железно: Роберт Паттинсон - новый Бэтмен. Как сообщает Deadline, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии. Съемки первой части которой стартуют уже вскоре.

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян". Другим главным претендентом на черную ушастую маску был Николас Холт.

Фото: kinopoisk.ru
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Первые новости о том, что Роберт Паттинсон может стать новым Бэтменом, вызвали немалое бурление: мол, да где это видано, он же в той девчачьей чепухе замарался, он же слишком молодой, он же слишком тощий.

Но тут надо понимать следующие вещи. Концепция будущих фильмов предполагает, что мы увидим становление героя, его первые шаги на поприще борьбы со злодеями. Он там будет еще "зеленый" и неопытный. Далее - после "Сумерек" Паттинсон сыграл много разноплановых персонажей в очень непохожих картинах. Гляньте, например, "Хорошее время". Ну и наконец, утверждение Хита Леджера в свое время тоже многие восприняли с негодованием. Так что не стоит делать скоропалительных выводов.

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