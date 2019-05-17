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Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон

Новости
    17.05.2019, 15:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вслед за удивительной информацией о новой "Пиле" - еще одно довольно экзотическое сообщение: звезда подростковой упырской мелодраматической серии "Сумерки" Роберт Паттинсон стал главным претендентом на титульную роль в картине Мэтта Ривза (новые ленты серии "Планета обезьян") "Бэтмен" (The Batman).

Фото: Evan Agostini/Invision/AP
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Об этом пишет Variety ссылаясь на источник и уточнив, что премьера ленты обещана на 25 июня 2021 года.

Подготовительный период начнется летом. Сами съемки, предположительно, - в конце этого года / начале следующего (официальная дата еще не назначалась).

Сообщается: переговоры в процессе, но уже близки к завершению. И когда стороны ударят по рукам, Паттинсон, которому сейчас 32 года, может стать самым молодым актером, сыгравшим прославленного супергероя.

На студии Warner Bros. ситуацию не комментируют.

Напомним: ранее Бэтмена сыграли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, Кристиан Бейл и Бен Аффлек. При этом Бен - с печально мемогеничными последствиями

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