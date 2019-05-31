Рогозин: "Роскосмос" готов конкурировать с США на рынке космических пусков

США давно пытаются вытеснить Россию с рынка пусковых услуг, однако "Роскосмос" готов с ними конкурировать в этой сфере. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, политика Вашингтона по космическим пускам заключается в позиции демпинга в отношении собственных производителей - как государственных, так и частных. Таким образом, в США стремятся сделать услуги нашей страны за рубежом менее выгодными.

"У нас тоже есть резерв возможностей, поэтому мы тут готовы пободаться", - цитирует его заявление агентство РИА Новости.

Ранее Пентагон включил Россию в перечень стран, с которыми запрещено сотрудничество при осуществлении космических пусков. В "черном списке" также значатся Иран, Китай, Северная Корея, Судан и Сирия.