Роскачество проверило детские коляски

Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.

Исследование уникально, поскольку в качестве экспертов выступали не только специалисты международного уровня, но и простые родители. Причем их оценки оказались жестче, чем у экспертов. Вывод неутешителен: редкая коляска способна удовлетворить все потребности.

Так, например, одни обладают отличными показателями маневренности, но их неудобно хранить. Или, скажем, эргономичные коляски могут не пройти испытание на прочность. Так что родителям придется сперва определиться, какие показатели для них важнее. А потом уже - выбирать.

Проверку на безопасность не прошли коляски семи торговых марок. Так, у одной в процессе испытаний сломалась стойка соединения с шасси. У другой - ручки во время теста на нагрузку. У третьей обнаружилась вероятность, что пальчики ребенка могут застрять между удерживающими деталями сиденья.

Три "подопытные" коляски были оценены экспертами как не очень комфортные или маневренные.

Самыми удобными сидениями для детей обладают коляски двух торговых марок. Настроить ремни проще всего было в колясках шести брендов, а вот в продукции четырех решить вопрос с ремнями оказалось тяжело. Причем три из них как раз провалили тесты на безопасность.

Все подробности об испытаниях детских колясок можно прочитать на сайте Роскачества. И там же - узнать названия лучших и худших из них.