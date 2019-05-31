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31.05.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество проверило детские коляски

Текст: Марина Гусенко
Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование уникально, поскольку в качестве экспертов выступали не только специалисты международного уровня, но и простые родители. Причем их оценки оказались жестче, чем у экспертов. Вывод неутешителен: редкая коляска способна удовлетворить все потребности.

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Так, например, одни обладают отличными показателями маневренности, но их неудобно хранить. Или, скажем, эргономичные коляски могут не пройти испытание на прочность. Так что родителям придется сперва определиться, какие показатели для них важнее. А потом уже - выбирать.

Проверку на безопасность не прошли коляски семи торговых марок. Так, у одной в процессе испытаний сломалась стойка соединения с шасси. У другой - ручки во время теста на нагрузку. У третьей обнаружилась вероятность, что пальчики ребенка могут застрять между удерживающими деталями сиденья.
Три "подопытные" коляски были оценены экспертами как не очень комфортные или маневренные.

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Самыми удобными сидениями для детей обладают коляски двух торговых марок. Настроить ремни проще всего было в колясках шести брендов, а вот в продукции четырех решить вопрос с ремнями оказалось тяжело. Причем три из них как раз провалили тесты на безопасность.

Все подробности об испытаниях детских колясок можно прочитать на сайте Роскачества. И там же - узнать названия лучших и худших из них.

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