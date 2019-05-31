Россия расширила черный список представителей ЕС

Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, в ответ на ранее введенные ЕС ограничительные меры. Об этом говорится в распространенном 31 мая комментарии МИД РФ.

"В последнее время Европейский Союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера, - говорится в комментарии. - Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".

"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - отмечают на Смоленской площади. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.

В МИД также сообщают, что нота, информирующая о данном шаге, уже направлена представительству Европейского союза в России.