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31.05.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Россиянам сократят новогодние каникулы

Текст: Марина Гусенко
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, 31 мая, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) должна рассмотреть проект постановления правительств о переносе праздничных дней в 2020 году. Если документ будет одобрен, то он пойдет на подпись премьер-министру.

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Сокращение числа дней отдыха в честь нового, 2020 года, произойдет по "техническим причинам".

По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год - это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января - Рождество. В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет дней 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам. А в 2018 году за счет того, что суббота 29 декабря 2017 года была перенесена на понедельник 31 декабря. Таким образом 30 и 31 декабря опять продлили отдых.

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В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня - с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда - с 1 по 5 число, Дня победы - с 9 по 11 мая, Дня России - с 12 по 14 июня и Дня народного единства - 4 ноября.

Аналогичное постановление правительства принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.

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