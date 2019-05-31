Россияне сыграют свадьбу на воздушном шаре над Иссык-Кулем

Российские путешественники сыграют свадьбу на воздушном шаре над Иссык-Кулем. Об этом сообщил на пресс-конференции в Бишкеке известный воздухоплаватель, член Русского географического общества, руководитель российской экспедиции в Киргизию Валентин Ефремов.

- Мы совершим перелет на воздушном шаре над озером Иссык-Куль, - пояснил он. - Главная цель перелета в том, что мы с моей возлюбленной Екатериной хотим заключить брак в небе над озером. Возможно, это станет традицией у россиян, и многие приедут в Киргизстан, чтобы провести такую необычную свадьбу. Иссык-Куль - жемчужина, окруженная снежными горами, и провести время там, на восходе солнца, чудесно.

- Процедура официальная, - призналась избранница воздухоплавателя Екатерина. - В ЗАГСе Нижнего Новгорода мы оформили соответствующее разрешение. Регистратор отправиться с нами в путешествие отказался, и передал полномочия одному из участников экспедиции.

Международная экспедиция, возглавляемая Ефремовым, называется "Воздушный мост". По пути на Тянь-Шань ее участники совершили несколько перелетов на воздушном шаре по России и Казахстану. В Киргизии путешественники планируют провести около месяца. За это время они намерены создать цикл телепередач о горной республике для российских телеканалов. Один из участников экспедиции, член Союза художников РФ Владимир Логинов, планирует написать серию картин о Киргизии.

Известный путешественник и воздухоплаватель Валентин Ефремов - рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. В 2005 году он стал первым человеком, который достиг Северного полюса на воздушном шаре. Кстати, в Киргизии он уже бывал несколько раз.

- В Киргизстане мы чувствуем себя как дома, - поделился Ефремов. - Отношение к россиянам здесь хорошее.