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31.05.2019 15:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Российско-китайский медиапроект поставил новый рекорд численности аудитории

Приуроченный к 70-летию российско-китайских дипломатических отношений медиапроект "Мы вместе!", разработанный совместно Медиакорпорацией Китая и МИА "Россия сегодня", поставил рекорд численности аудитории, сообщает информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Запущенная в преддверии предстоящего 5-7 июня государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию мультимедийная интерактивная онлайн-акция "Мы вместе!" за 10 дней набрала 680 миллионов просмотров и комментариев, 16 миллионов креативных работ в России и Китае.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

На основе новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта операторы акции создали трехмерное виртуальное панно, запустили несколько интерактивных онлайн-кампаний: "Мини-конкурс китайского языка", "Я на картинах знаменитых русских и китайских живописцев", "Полуночный чат" и другие. Это стало интересной инновационной инициативой в развитии российско-китайской народной дипломатии, ее переходе на "виртуальные рельсы".

В акции приняли активное участие сотни знаменитых людей из России и Китая, которые направили свои теплые пожелания развитию китайско-российских отношений, высказались за укрепление дружбы между двумя странами. Это способствовало бурному росту аудитории проекта, его узнаваемости и авторитета.

Фото: Александр Корольков
Китайско-российское партнерство выходит на новый исторический уровень

Наиболее актуальные темы акции "Мы вместе!" не раз становились самыми рейтинговыми в крупнейшем китайском микроблоге Weibo. Часть размещенных в рамках акции в соцсети ВКонтакте видеороликов набрали по миллиону просмотров каждый, а общее число просмотров контента "Мы вместе!" в VK составило 16 миллионов. Видеоролик "Во имя любви и дружбы ради!" за один день посмотрели более миллиона раз. Это стало рекордным показателем по числу просмотров видео-контента китайских СМИ в социальных сетях России.

Благодаря новому интерактивному формату общения и активному участию аудитории двух стран, акция "Мы вместе!" стала уникальным проектом в истории китайско-российской народной дипломатии, а также получила широкий отклик и высокую оценку в обеих странах. Посол КНР в России Ли Хуэй и посол России в КНР Андрей Денисов отметили, что проект придал новый импульс развитию двусторонних отношений.

Приложение "Россия-Китай: главное", Новостной канал Центрального телевидения Китая, сайт Народного радио Китая, портал CRI-Онлайн, а также популярные китайские интернет-порталы Sina и Sohu постоянно сообщали об акции, размещая всю информацию о проекте на своих главных страницах. "Российская газета" на главной странице своего сайта опубликовала статью "Россия и Китай на День любви запустили проект, посвященный 70-летию двусторонних дипотношений", в которой подробно рассказывается об акции "Мы вместе!". В статье отмечается, что "Мы вместе!" - крупнейшая в истории российско-китайской народной дипломатии по охвату акция, которая содействует формированию позитивного общественного мнения о развитии китайско-российских отношений. Агентство "Спутник" напомнило, что только за три дня акция собрала более 300 миллионов просмотров. В публикации отмечается: "Мы вместе!" стала мощным аргументом в дискуссии о том, что в китайско-российских отношениях преобладает только политическая доминанта.

Акция "Мы вместе!" в канун 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений продемонстрировала силу общественного мнения народов двух стран, выступающих за дружбу Китая и России.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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