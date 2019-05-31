Роструд напомнил о правилах работы в жару

Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару. И о том, какие меры должен предпринять работодатель, чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить им приемлемые условия труда, как того требует трудовое законодательство.

Работодатель должен определить, какие проблемы могут возникнуть на предприятии в связи с жарой.

Например, есть ли опасность теплового удара для работников или другие неприятности, связанные с воздействием повышенных температур воздуха. И должен сделать все, чтобы исключить все это, сообщили "РГ" в Роструде.

Итак, в жаркую погоду нужно обеспечить правильный температурный режим, скажем, с помощью кондиционеров.

Кроме того, работникам нужно дать возможность делать перерывы, предусмотреть для них места отдыха, следить, чтобы в помещениях, где они трудятся, всегда была чистая питьевая вода и аптечка с лекарствами.

Если температура воздуха в помещении выше, чем установлено СанПинами, продолжительность рабочего дня должна сокращаться.

Так, при температуре 28,5 градуса рабочий день рекомендуется сделать короче на один час, 29 градусов - на два часа, 30,5 градуса - на четыре часа.

Если же труд работников связан с ходьбой, переносом тяжестей, физическими нагрузками, то их рабочий день должен сокращаться при температуре плюс 26,5-27,5 градуса, уточнили в Роструде.