Румас предложил сформировать полноценную зону свободной торговли в СНГ

В условиях турбулентности мирового рынка и торговых войн важнейшей задачей экономической повестки дня СНГ, по словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, остается формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве Содружества. Об этом глава кабинета министров заявил БЕЛТА по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое завершилось в пятницу в Ашхабаде.

Белорусская сторона, подчеркнул Румас, выступает за скорейшее завершение работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами. Он приветствовал подключение к этой работе Узбекистана и высказал надежду на продолжение в переговорном процессе коллег из Молдовы. "Уверен, что задействование потенциала этого сектора способно не только придать серьезную динамику торговле, но и оказать положительное воздействие на комплексный экономический рост" в регионе Содружества, сказал он.

Беларусь, пояснил он, предлагает связать новую стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года с инициативой "Пояс и путь". Их внедрение, по его мнению, позволит ускорить процесс интеграции национальной и региональной транспортно-логистической инфраструктуры в мировую сеть за счет совместного строительства дорожной инфраструктуры, энергетических, информационно-коммуникационных и других объектов. "В наших общих интересах - скоординировать работу и попытаться извлечь из проекта максимальные для регионального развития дивиденды", - отметил премьер-министр.

Белорусская сторона предложила странам СНГ продолжить дискуссию по этому вопросу во время Международного форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь". Форум, как уже сообщалось, пройдет в июле на площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".