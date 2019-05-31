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31.05.2019 11:34
Рубрика: Экономика

Самолет Т-500 на двоих

Текст: Наталья Саванкова (Калуга)
Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", входящее в госкорпорацию Ростех, примет участие в реализации проекта строительства сборочного авиационного производства самолетов Т-500 и его модификаций.
Фото: Предоставлено "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина Фото: Предоставлено "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина
Фото: Предоставлено "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина

В Республике Татарстан дали старт проекту строительства нового производства, на котором планируется сборка самолетов для выполнения авиахимработ Т-500. Летательные аппараты нового поколения подготовили к серийному производству в Калужской области, на Обнинском научно-производственном предприятии "Технология" им. А.Г. Ромашина".

Сборочное авиационное производство и испытательный аэродром будут располагаться в особой экономической зоне Татарстана Иннополисе. Определена строительная площадка размером около 300 гектаров. Строительство завода начнется в 2020 году, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей. Ожидается, что новое предприятие будет создаваться на условиях государственно-частного партнерства. После выхода на расчетную мощность завод сможет выпускать от 60 до 100 самолетов в год.

- Новое предприятие будет осуществлять сборку воздушных судов Т-500 и других самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов. Аэродром экспериментальной авиации позволит проводить облеты и испытательные полеты производимой техники в непосредственной близости от производственных цехов. Ключевые элементы конструкции планера из отечественных композиционных материалов методом автоклавного формования станет производить ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина". Поэтому данный проект госкорпорации Ростех является примером успешного межрегионального сотрудничества Калужской области и Республики Татарстан, - говорит генеральный директор ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина" Андрей Силкин.

Первая серийная партия из десяти специализированных воздушных судов готовится к передаче эксплуатанту - башкирской авиакомпании "Русавиа". В настоящее время все десять машин собраны и проходят финальную стадию подготовки к вводу в эксплуатацию - приемку независимой инспекцией.

Т-500 - самолет нового поколения, имеющий полностью композитный планер. Впервые был представлен широкой публике в рамках авиасалона МАКС-2017. Самолет готов к эксплуатации в разных климатических условиях. Он оснащен быстродействующей парашютной системой, позволяющей обеспечить спасение экипажа и самолета в чрезвычайных ситуациях. Возможна эксплуатация на колесном, лыжном и поплавковом шасси. Воздушное судно может применяться также для мониторинга окружающей среды, обследования промышленных объектов большой протяженности. Как и при обработке лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов, выполнения патрульных, поисково-спасательных работ в прибрежных зонах, для технической поддержки мероприятий на реках и озерах, окруженных большими лесными массивами. Самолет можно также использовать для доставки малогабаритных грузов в отдаленные местности, расположенные на воде, специальных грузов - спасательных средств и медикаментов. Он имеет сертификат, выданный 6 сентября 2018 года Федеральным агентством воздушного транспорта России. На очереди вопросы подготовки летного и технического персонала, а также технического обслуживания воздушных судов.

Новинка получает известность.

Так в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России -2019" новые летательные аппараты оценили заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов и помощник президента России Андрей Белоусов.

Ранее торжественный старт строительству сборочного производства в Иннополисе дали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. По словам Сергея Чемезова, современные машины будут востребованы не только в России, но и за рубежом - в странах Латинской Америки, Африки, Европы и СНГ. Они в три раза дешевле зарубежных аналогов, при этом это очень качественная машина благодаря применяемым Ростехом технологиям.

Экономика
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