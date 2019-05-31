Сериал "Болотная тварь" покажут на "КиноПоиске"

Всего на день позже мировой премьеры, с 1 июня, россияне смогут начать просмотр нового американского сериала-ужастика "Болотная тварь" (Swamp Thing). Права на показ приобрел интернет-сервис "КиноПоиск".

Десять эпизодов появятся в "вертикальном" показе - новая серия каждую неделю, возрастные ограничения - "18+". В сериале повествуется о том, как микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город: здесь разбушевался смертельный вирус, который необходимо изучить и нейтрализовать. Аркейн знакомится с коллегой Алеком Холландом, их совместная работа стремительно перерастает в романтические отношения, но на всем этом ставит точку несчастный случай на болоте, в результате которого Алек погибает. Убитая горем Эбби еще не знает, что ее ждет новая встреча с возлюбленным, который теперь превратился в человекообразное растение со способностями супергероя. Это и есть болотная тварь, которой подвластны любые растения, и его цель - защита родного болота. Он управляет природными стихиями, может вселяться в любую растительную материю и обладает невероятной силой. В новом сериале объединены детективная линия, фэнтези и драма человека, принадлежащего к двум мирам одновременно.

"Болотная тварь" - совместный проект Warner Bros.Television и продюсерской компании Atomic Monster Джеймса Вана, специализирующейся на триллерах и фильмах ужасов. Сценаристы - Марк Верхайден ("Эш против зловещих мертвецов") и Гари Доберман ("Оно"). В ролях - Энди Бин, Дерек Мирс, Кристал Рид, Кевин Дюран. Сценарий основан на одноименном комиксе Vertigo - импринта DC Comics, увидевшем свет в начале 1970-х годов. После персонаж появился в сольной серии, действия которой разворачиваются в наши дни в общей вселенной DC. Продукция Vertigo ("V значит вендетта", "Константин - повелитель тьмы") ориентирована на взрослую аудиторию и часто содержит сцены насилия и другие откровенные изображения. "Болотную тварь" создали сценарист Лен Вейн и художник Берни Райтсон. В 1980-х комикс про тварь писал Алан Мур, который выстроил вокруг персонажа трагедию о человечности и любви. В 1982 году вышла первая экранизация комикса Уэса Крэйвена, а через семь лет - сиквел фильма "Возвращение болотной твари".

Директор по развитию медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук, которая недавно вернулась из Лос-Анджелеса, где в мае проводятся на специальном мероприятии скрининги - на них съезжаются профессионалы индустрии со всего мира - призналась, что после того, как посмотрела первую серию "Болотной твари", не смогла заснуть. Рассказала она об этом на специальном завтраке для СМИ, организованном "КиноПоиском". На нем также представили другие проекты ресурса. "РГ" будет рассказывать о них постепенно по мере выхода.

Нельзя умолчать еще об одном. Уже 15 июня на ресурсе появится сериал "Семейный брак". Режиссер - Стивен Фрирз, в главных ролях - Розамунд Пайк и Крис О’Дауд. Десять серий по десять минут, в которых повествуется о семейной паре. Луиза и Тома встречаются в пабе перед сеансом семейной терапии и за бокалами спиртного обсуждают свою жизнь и способы решения накопившихся проблем. С каждой новой серией появляются подсказки, почему их брак дал трещину, какой была семейная жизнь раньше и что можно сделать, чтобы вернуть ее. В российской версии сериал озвучили Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Они и представили проект: Шац - "в реальном режиме", Лазарева вышла на связь по Skype из Испании, где сейчас находится.

"Красота спасет мир, разговор спасет брак", - заявил Шац. В свою очередь Лазарева поделилась подробностями, как их пара искала русские эквиваленты тем эмоциональным словам, которыми обмениваться супруги, которые выясняют отношения.

С июля 2018 года на сайте для просмотра на "КиноПоиске" стали доступны 43 эксклюзивных сериала. Онлайн-кинотеатр сервиса также успел стать площадкой для 15 мировых сериальных и 16 территориальных премьер. Сейчас в библиотеке кинотеатра доступны более 5,2 тысячи фильмов и сериалов.