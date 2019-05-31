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Рубрика: В мире

СМИ: Хиллари Клинтон займется производством фильмов и телепрограмм

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси планируют учредить частную компанию, которая займется реализацией проектов в области кино и телевидения.

Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Они утверждают, что Клинтоны сейчас ведут переговоры с несколькими киностудиями по вопросу финансирования проектов, которые главным образом будут посвящены женщинам, пишет ТАСС.

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Трамп высмеял отказ Клинтон от участия в президентских выборах

Замысел заключается в том, чтобы продукт пользовался не только коммерческим успехом, но и оказывал воздействие на состояние американского общества и культуры, пояснили источники агентства.

Несмотря на слухи, 71-летняя Хиллари Клинтон окончательно ушла из большой политики и не намерена повторно баллотироваться на пост президента США. Ранее Дональд Трамп заявлял, что хотел бы "сразиться" с Клинтон на президентских выборах в 2020 году.

Напомним, по итогам выборов президента США в 2016 году, республиканец Трамп одержал победу. Его поддержали 304 члена коллегии выборщиков, а Клинтон - 227. По общему числу голосов избирателей экс-госсекретарь опередила соперника почти на три миллиона голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

В мире США РГ-Фото Хиллари Клинтон
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