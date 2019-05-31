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Рубрика: В мире

США отказались делать исключения из нефтяных санкций против Ирана

Соединенные Штаты больше не будут делать никаких исключений из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Более того, в случае любых попыток обойти ограничения, Вашингтон будет вводить санкции.

Фото: AP Photo
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Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук во время брифинга для журналистов. Он отметил, что единственными разрешенными закупками нефти являются те, которые были согласованы с ноября 2018 года до мая 2019 года, пишет ТАСС. "Мы будем вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть после окончания этого периода", - подчеркнул Хук, отвечая на вопрос о том, смогут ли, например, Китай и Индия, закупать хотя бы небольшие объемы иранской нефти после первого мая.

Напомним, 22 апреля стало известно, что администрация США отказывается выводить какие-либо страны после второго мая из-под действия американских санкций за покупку иранской нефти. Ранее Белый дом, последовательно применявший ограничительные меры против Тегерана, все же согласился в течение полугода разрешить приобретение иранских энергоносителей Индии, Китаю, Турции, Южной Корее и Японии.

В МИД РФ восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны.

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