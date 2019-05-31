США отказались делать исключения из нефтяных санкций против Ирана

Соединенные Штаты больше не будут делать никаких исключений из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Более того, в случае любых попыток обойти ограничения, Вашингтон будет вводить санкции.

Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук во время брифинга для журналистов. Он отметил, что единственными разрешенными закупками нефти являются те, которые были согласованы с ноября 2018 года до мая 2019 года, пишет ТАСС. "Мы будем вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть после окончания этого периода", - подчеркнул Хук, отвечая на вопрос о том, смогут ли, например, Китай и Индия, закупать хотя бы небольшие объемы иранской нефти после первого мая.

Напомним, 22 апреля стало известно, что администрация США отказывается выводить какие-либо страны после второго мая из-под действия американских санкций за покупку иранской нефти. Ранее Белый дом, последовательно применявший ограничительные меры против Тегерана, все же согласился в течение полугода разрешить приобретение иранских энергоносителей Индии, Китаю, Турции, Южной Корее и Японии.

В МИД РФ восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны.