Стали известны победители конкурса президентских грантов

Более 1,6 тысячи некоммерческих организаций стали победителями в первом в этом году конкурсе президентских грантов. Между ними будет распределено больше 3 млрд рублей. Итоги конкурса подвел председатель его Координационного комитета, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он сообщил журналистам, что самый большой грант в размере 66 миллионов рублей выделен на фестиваль детского творчества "Добрая волна”. А самый маленький грант (71 590 тысяча рублей) в этом конкурсе получила общественная организация из Новосибирской области по поддержке молодежных инициатив на проект "Танцевальное лето”.

"Очень радует, что у нас получается почти 87% проектов, набирающих проходные баллы, представлены немосковскими НКО. Только 13% - это проекты общероссийских, межрегиональных и других НКО, базирующихся в Москве”, - заявил Кириенко в пятницу на заседании Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ.

Представитель Кремля также отметил, что ежегодно увеличивается доля софинансирования проектов.

"В общем, это важная задача. Если проект действительно хороший и работает на благо людей и благо территорий, на которых люди живут, у них всегда найдутся еще желающие вложить ресурсы, время, средства. Кроме того, это говорит о том, что наши некоммерческие организации учатся работать с привлечением дополнительного финансирования”, - пояснил Кириенко.

Самым популярным направлением среди победителей традиционно оказывается охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Этот год не стал исключением: так, 271 проект в этой сфере получат поддержку по итогам этого конкурса. Но интересно, что впервые на второе место в этом году вышли проекты, касающиеся культуры и искусства - 217 победителей. На третьем месте - проекты, направленные на сохранение исторической памяти - тут 193 победителя.

Напомним, что конкурсы по государственной поддержки НКО проводятся с 2006 года. Но в 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.