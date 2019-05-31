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31.05.2019 16:30
Рубрика: Власть

Стали известны победители конкурса президентских грантов

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Александр Корольков
Более 1,6 тысячи некоммерческих организаций стали победителями в первом в этом году конкурсе президентских грантов. Между ними будет распределено больше 3 млрд рублей. Итоги конкурса подвел председатель его Координационного комитета, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он сообщил журналистам, что самый большой грант в размере 66 миллионов рублей выделен на фестиваль детского творчества "Добрая волна”. А самый маленький грант (71 590 тысяча рублей) в этом конкурсе получила общественная организация из Новосибирской области по поддержке молодежных инициатив на проект "Танцевальное лето”.

"Очень радует, что у нас получается почти 87% проектов, набирающих проходные баллы, представлены немосковскими НКО. Только 13% - это проекты общероссийских, межрегиональных и других НКО, базирующихся в Москве”, - заявил Кириенко в пятницу на заседании Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ.

Представитель Кремля также отметил, что ежегодно увеличивается доля софинансирования проектов.
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"В общем, это важная задача. Если проект действительно хороший и работает на благо людей и благо территорий, на которых люди живут, у них всегда найдутся еще желающие вложить ресурсы, время, средства. Кроме того, это говорит о том, что наши некоммерческие организации учатся работать с привлечением дополнительного финансирования”, - пояснил Кириенко.

Самым популярным направлением среди победителей традиционно оказывается охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Этот год не стал исключением: так, 271 проект в этой сфере получат поддержку по итогам этого конкурса.   Но интересно, что впервые на второе место в этом году вышли проекты, касающиеся культуры и искусства - 217 победителей. На третьем месте - проекты, направленные на сохранение исторической памяти - тут 193 победителя.

Напомним, что конкурсы по государственной поддержки НКО проводятся с 2006 года. Но в 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

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