Суд в ДНР приговорил преподавателя лицея к 10,5 года тюрьмы за шпионаж

Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил преподавателя одного из лицеев к 10,5 года лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, говорится в опубликованном на сайте министерства госбезопасности ДНР сообщении.

В МГБ ДНР сообщают, что в преподаватель лицея № 68 города Комсомольское по заданию Службы безопасности Украины осуществлял сбор и передачу анкетных данных студентов и сотрудников указанного лицея, в том числе проходящих службу в подразделениях милиции ДНР.

"Посредством электронной почты осужденный инициативно отправлял на адрес сайта "Миротворец" письма с установочными данными сотрудников лицея", - отмечается в сообщении.

В феврале 2018 года он был задержан при попытке выехать на территорию Украины. При себе он имел флеш-накопитель со списками студентов учебного заведения. В апреле 2019 года приговором суда преподаватель был признан виновным в совершении преступления. Суд назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.

Напомним, "Миротворец" известен скандальными публикациями о журналистах, ополченцах провозглашенных ДНР и ЛНР и других гражданах, которых считаются "изменниками родины". Весной 2016 года сайт разместил списки иностранных журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием личных данных. Евросоюз, западные посольства и международные правозащитные организации требовал закрыть ресурс, однако он продолжает свое существование.