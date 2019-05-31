Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Такое решение принято в связи с кризисом на американо-мексиканской границе.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, подчеркнув, что размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США. И только в этом случае все тарифы будут сняты, пишет ТАСС.
Ранее также в соцсети Трамп заявил, что в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) задержана рекордно большая группа нелегальных мигрантов из Мексики - более тысячи человек. "Это крупнейшая группа нелегалов за всю историю", - написал президент.
В конце марта, напомним, Трамп обещал полностью закрыть границу с Мексикой, если поток миграции не будет остановлен. В ответ глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.
Ежегодно сотни тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, стремятся попасть в США через Мексику. Только в первом квартале 2019 года почти 300 тысяч человек пытались нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Причем, 30% из них - несовершеннолетние.
On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.