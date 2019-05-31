Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Такое решение принято в связи с кризисом на американо-мексиканской границе.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, подчеркнув, что размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США. И только в этом случае все тарифы будут сняты, пишет ТАСС.

Ранее также в соцсети Трамп заявил, что в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) задержана рекордно большая группа нелегальных мигрантов из Мексики - более тысячи человек. "Это крупнейшая группа нелегалов за всю историю", - написал президент.

В конце марта, напомним, Трамп обещал полностью закрыть границу с Мексикой, если поток миграции не будет остановлен. В ответ глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно сотни тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, стремятся попасть в США через Мексику. Только в первом квартале 2019 года почти 300 тысяч человек пытались нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Причем, 30% из них - несовершеннолетние.