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Рубрика: В мире

Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня

Об официальном выдвижении кандидатом в президенты США действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявит 18 июня. Об этом сам Трамп написал в своем Twitter.

Фото: AP Photo/Charly Triballeau
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"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест​​​, - написал он. - Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!".

Напомним, что в 2016 году Трамп сенсационно победил на выборах фаворита президентской гонки Хиллари Клинтон и проигравшая сторона тут же обвинила его в использовании"российской поддержки". Длившееся три года расследование в итоге показало беспочвенность этих обвинений.

В мире США Дональд Трамп
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