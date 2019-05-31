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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, что 65 гр мяса в день снижает риск опасной болезни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Красное мясо в сочетании со средиземноморской диетой снижает риск развития рассеянного склероза, пишет MedicalXpress со ссылкой на специалистов из Австралийского национального университета и их коллег из Университета Кертина.

Речь идет об употреблении не более 65 граммов красного мяса (свинины, говядины, баранины) ежедневно. Оптимально, если оно будет вареным и запеченным.

Фото: iStock
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- Пока неясно, почему красное мясо в сочетании со здоровой диетой снижает риск рассеянного склероза, но это действительно так. В любом случае, необработанное красное мясо хорошего качества содержит белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых крайне важны для нервной системы, - отметила доктор Люсинда Блэк из Университете Кертина.

Она пояснила, что употребление мяса замедляет развитие так называемой демиелинизации центральной нервной системы, предшествующей рассеянному склерозу.

По словам доктора Блэк, количество людей с рассеянным склерозом в последние годы растет. Исследователи предполагают, что это в большинстве случаев связано с плохим питанием и дефицитом витамина D.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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