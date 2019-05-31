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Умер джазмен Леон Редбоун

Новости
    31.05.2019, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Немаловажный джазовый музыкант, певец и гитарист, автор песен и актер, протеже Боба Дилана и в целом загадочная и эксцентричная личность Леон Редбоун умер на семидесятом году жизни в четверг.

Об этом сообщает Variety, ссылаясь на подтверждение, полученное от семьи джазмена. И без указания причин его смерти.

Считается, что Леон Редбоун (настоящее имя которого Дикран Гобалян), родился на Кипре, в Никосии, откуда переехал в Канаду. Но есть и вторая версия: родился он сразу в Северной Америке - в Филадельфии - 26 августа 1949 года.

Выступать Леон начал в семидесятые в клубах Торонто. Всего за карьеру записал пятнадцать альбомов, включая концертные, и песни его сложно спутать с чьими-то еще - благодаря памятной манере.

Работал на ТВ, занимался музыкой для рекламных роликов и снимался в них, снимался в кино и сериалах, работал на озвучке: "Эльф", "Улица Сезам", "Жизнь продолжается", драмедия "Леденцовая гора" (1987 год, дебют).  

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