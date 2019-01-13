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Мартин Скорсезе снимает фильм о Бобе Дилане

Новости
    13.01.2019, 20:02
Текст:   Генри Достоевский

Мартин Скорсезе снимет документальный "лихорадочный сон" о Бобе Дилане.

Американский режиссер с итальянскими корнями, убежденный синефил и неоднократный лауреат премии "Оскар" выбрал себе следующий проект - им станет документальный фильм о жизни знаменитого музыканта. Об этом сообщает журнал Variety.

Проект получил рабочее название Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese в честь тура Rolling Thunder Revue в 1975-1976 годах. Фанаты и просто заинтересованные люди будут довольны: предмет планируется исследовать маниакально дотошно, начиная от интервью с самим музыкантом (что уже само по себе редкость) и его коллегами (среди которых - Деннис Хоппер, Патти Смит и Ринго Старр) до нигде не публиковавшихся материалов с различными выступлениями и не только.

Фото: kinopoisk.ru
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Интересно, что в 2005 году Скорсезе, питающий особую слабость к "американскому Пушкину", как его иногда называют фанаты, уже выпускал документальную ленту под названием No Direction Home: Bob Dylan, охватывающий наиболее эклектичный и не всеми принятый "электрический" период творческой деятельности музыканта.

Уточняется, что специально для картины Боб Дилан даст эксклюзивное интервью, что для поклонников артиста, как уже подчеркивалось выше, само по себе - отдельное событие.

Описывается проект следующим образом: "частично документальный фильм, отчасти концертный фильм, отчасти лихорадочный сон". Подчеркивается, что слово "история" не просто так использовано в названии, а дает намек на то, что Скорсезе больше сосредоточится на художественной составляющей картины, включая отсылки к провально принятому полуконцертному фильму самого Дилана под названием "Ринальдо и Клара".

К слову, в этом году запланирован выход ранее неизданного материала самого Дилана под названием Bootleg Series, составляющего часть масштабного бокс-сета, который выходит каждую осень уже несколько лет.

Также Скорсезе продолжает постпродакшн своей самой дорогой картины "Ирландец", львиная доля бюджета которого была потрачена на омоложение задействованных в картине Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и др.

Интересно, что параллельно картине Скорсезе свою версию истории музыкальной легенды готовит автор "Зови меня своим именем" и ремейка "Суспирии" Лука Гуаданьино, который выбрал центральной темой самый исповедальный альбом Дилана Blood On The Tracks.

Фильм Скорсезе, ранее, кстати, снявший документалку о Джордже Харрисоне, можно будет увидеть на Netflix уже в этом году, точная дата будет озвучена позже.

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