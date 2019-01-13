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Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь"

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    13.01.2019, 19:33
Текст:   Генри Достоевский

Аль Пачино примет участие в охоте на ультрарадикалов в мини-сериале Джордана Пила "Охота".

Пил ("Мы", "Прочь") продолжает укреплять свою репутацию: по информации портала Deadline, в актерский состав сериала про охотников на неонацистов "Охота" (Hunt) для Amazon, где Пил выступает исполнительным продюсером, может попасть суперзвезда.

Фото: kinopoisk.ru
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Если переговоры сложатся удачно, то для легендарного "крестного отца" это будет первой ведущей ролью на телевидении впервые за долгие годы, а компанию ему составит Логан Лерман ("Исчезновение Сидни Холла", "Ярость"), который сыграет Джона Хайдельбаума, чья бабушка была убита неизвестным. Поиски привели его к охотникам на неонацистов. Пачино, в случае его согласия, достанется роль опытного наставника Хайдельбаума.

В основе этой кроваво-эмоциональной драмы лежит реальная история. В 1970-х группа объединившихся гневных добровольцев стала выискивать (и вполне удачно) нацистов, сумевших найти пристанище - не без помощи правительства - на территории США. Стараниями этих мстителей были ликвидированы немало бывших пособников канувшего в небытие Третьего рейха, но часть из них все же удалось судить по закону.

За сценарий отвечает дебютант Дэвид Уэйл, который взял на себя еще и продюсерские функции вместе с Никки Тоскано ("Мотель Бейтсов"), с которым они числятся еще и шоураннерами проекта.

Всего планируется 10 эпизодов, дата выхода не объявлена.

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