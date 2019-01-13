Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в сериале автора "Прочь"

Аль Пачино примет участие в охоте на ультрарадикалов в мини-сериале Джордана Пила "Охота".

Пил ("Мы", "Прочь") продолжает укреплять свою репутацию: по информации портала Deadline, в актерский состав сериала про охотников на неонацистов "Охота" (Hunt) для Amazon, где Пил выступает исполнительным продюсером, может попасть суперзвезда.

Если переговоры сложатся удачно, то для легендарного "крестного отца" это будет первой ведущей ролью на телевидении впервые за долгие годы, а компанию ему составит Логан Лерман ("Исчезновение Сидни Холла", "Ярость"), который сыграет Джона Хайдельбаума, чья бабушка была убита неизвестным. Поиски привели его к охотникам на неонацистов. Пачино, в случае его согласия, достанется роль опытного наставника Хайдельбаума.

В основе этой кроваво-эмоциональной драмы лежит реальная история. В 1970-х группа объединившихся гневных добровольцев стала выискивать (и вполне удачно) нацистов, сумевших найти пристанище - не без помощи правительства - на территории США. Стараниями этих мстителей были ликвидированы немало бывших пособников канувшего в небытие Третьего рейха, но часть из них все же удалось судить по закону.

За сценарий отвечает дебютант Дэвид Уэйл, который взял на себя еще и продюсерские функции вместе с Никки Тоскано ("Мотель Бейтсов"), с которым они числятся еще и шоураннерами проекта.

Всего планируется 10 эпизодов, дата выхода не объявлена.