Ушел из жизни ученый и телекритик Анри Вартанов

Ушел из жизни Анри Суренович Вартанов (1931-2019) - доктор филологических наук, профессор, старейший сотрудник Сектора художественных проблем массмедиа Государственного института искусствознания, которым он руководил в течение многих лет. Выдающийся знаток истории фотографии, кинематографа, телевидения, он сочетал в себе высокий профессионализм исследователя, живой ум и острый стиль кино- и телекритика.

Выдающийся знаток истории фотографии, кинематографа, телевидения, он был автором многих замечательных книг и статей, в том числе о Дзиге Вертове, Сергее Колосове, Армене Джигарханяне… Он умел находить особо значимые темы, прогнозируя дальнейшее развитие искусства и культуры, приучил нас постоянно держать руку на пульсе самых современных веяний массмедиа. Живое искусство он любил гораздо больше самых гениальных научных работ, и в этом, наверное, заключалась мудрость его позиции.

Повезло студентам факультета журналистики МГУ, где Анри Суренович преподавал более 30 лет на кафедрах периодической печати и литературно-художественной критики (с 1964 по 1998). Он щедро делился знаниями, вообще был щедрым, ярким и доброжелательным человеком.

История журналистики была не только предметом его научного интереса, но, собственно, частью его биографии. Благо его исследовательская работа и работа критика, журналиста органично дополняли друг друга. Он был постоянным автором журнала "Журналист" (с 1993 по 2016), пятнадцать лет вел в "Труде" (с 1991 по 2006) еженедельную рубрику о телевидении, в течение многих лет работал на канале "ТВ Центр"… Многим запомнились его авторские программы "Лучшие фильмы советского кино", "ХХ век в кадре и за кадром"…

При всей внешней веселости и даже легкомысленности, Анри Суренович всегда сохранял неутомимое желание фиксировать и осмысливать текущий процесс развития медиа, не переставая работать даже в свой день рождения. "А мне нравится так жить!" - говорил он.

Он, казалось, многое делал как бы играючи. К слову, теннис любил очень, и на корт выходил даже в преклонные годы. Но работал при этом до последнего дня. Его новая книга вышла из печати в этом году. Его любовь к жизни, искусству, людям были заразительны. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, знавших его.

Прощание с Анри Суреновичем Вартановым состоится 1 июня 2019 года в 09:45 в Морге 1-й Градской Больницы им. Пирогова (Ленинский проспект, 8, корпус 17).