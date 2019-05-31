Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 115-ФЗ "О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Внести в пункт 2 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 1998, N 26, ст. 3014; 2005, N 1, ст. 11; 2010, N 52, ст. 7001; 2011, N 49, ст. 7029; 2013, N 27, ст. 3459; N 48, ст. 6165; 2015, N 17, ст. 2476; N 29, ст. 4363; 2016, N 1, ст. 77; 2017, N 45, ст. 6576) изменение, заменив слова "установленных подпунктами 7 и 12 пункта 1" словами "установленных подпунктами 6 (в случае, если лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений), 7 и 12 пункта 1".

Президент Российской Федерации В. Путин