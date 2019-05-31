В администрации Зеленского не поддержали идею о необходимости договариваться с РФ

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не разделяют мнения совладельца студии студии "Квартал 95" Бориса Шефира, который в интервью "Детектор Media" высказался за переговоры с Россией, отмену языковых квот и закона об украинизации.

В администрации заверили, что бизнесмен выразил исключительно "собственное мнение", которое не совпадает с позицией главы государства. Там напомнили, что Шефир не является должностным лицом и членом пропрезидентской партии "Слуга народа".

В интервью украинскому изданию Шефир заявил о том, что если украинцы "сильно захотят", то договорятся с Россией. Также он посетовал, что самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству на Украине и раскритиковал политику предыдущих властей в этой области.