В Беларуси впервые девушку наградили военным знаком отличия

Впервые в истории армии Беларуси знак отличия "Доблесть и мастерство" получила девушка - младший сержант из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Наталья Онищук.

В течение четырех дней она наравне с мужчинами прошла все испытания и вошла в число 19 победителей. Отметим, что армейский знак "Доблесть и мастерство" считается эквивалентом "Крапового берета" в спецназе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, девушка в режиме "нон-стоп" сдала около 40 тестов и нормативов по боевой и специальной подготовке.

На полигоне Лосвидо проводилось десантирование с вертолета, движение по азимутам по пересеченной местности и 30-километровый марш-бросок. Финальный день испытаний начался с минного дела. Затем были стрельбы из пистолета, гранатомета, снайперской винтовки и пулемета. В завершении необходимо было преодолеть полосу препятствий с водной преградой и пройти испытание рукопашным боем.

- Чувствую только радость, что все это закончилась. Осознание того, что за эти дни произошло, придет, наверное, позже. Я очень довольна, что дошла да конца, что у меня хватило сил, терпения и воли преодолеть это непростое испытание. Сейчас одно желание: просто отдохнуть и насладиться теми яркими моментами, которые подарила судьба, - заявила по итогам испытаний Наталья Онищук.