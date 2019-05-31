Депутаты и деятели культуры обсудили ограничения в сфере кино

О том, какие ограничения мешают развитию кинематографа, в пятницу Госдуме говорили парламентарии, деятели культуры и предсавители профильных ведомств. В качестве темы для заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре была заявлена проблема с выдачей прокатных удостоверений, однако участники дискуссии "взяли шире".

Тон задал музыкант Сергей Шнуров. Он предложил убрать прокатные удостоверения вообще, ведь если идти путем таких ограничений, то можно дойти до того, что комиссию будут собирать по поводу роликов на Youtube.Иногда случаются казусы, продолжил музыкант. Так, у фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева были проблемы с получением прокатного удостоверения из-за нецензурной лексики, напомнил он. В результате фильм получил Каннскую пальмовую ветвь за лучший сценарий, а в России его показывали, по выражению Шнурова, "в нормативном кастрированном варианте".

Шнуров уверен, что нецензурную лексику, если она вписываться в контекст и служит художественным целям, запрещать нельзя. "Дело не в мате, а в живом языке, - пояснил он. - Вы представляете шофера, который начинает говорить канцеляритом? Зритель на это не идет, это фальшь. Он видит другую жизнь". Музыкант сравнил подобные ограничения с ситуацией, когда "у художника отнимают красную краску и говорят - пиши закат".

Участники заседания по такого мотивам выступления стали рассуждать на тему, стоит ли вообще "запикивать" в фильмах нецензурщину, если фильм предназначен не для детской аудитории.

Глава профильного комитета Елена Ямпольская призналась, что тоже об этом задумалась. Если фильм относится к категории "18+", то что-либо "запикивать", "заклеивать" бесполезно, поделилась она своим мнением.

Участников заседания проблема с выдачей прокатных удостоверений волновала и в другом плане. Из-за несвоевременной выдачи прокатных удостоверений переносятся релизы фильмов. Гендиректор сети кинотеатров "Пионер" Мэри Назари рассказала, что это ведет к падению выручки. Большие деньги тратятся на продвижение фильма, а потом дата показа срывается.

Как убрать бюрократию в этой сфере, предложил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Эксперт не требовал отказаться от регулирования, но предложил альтернативу нынешней системе. Надо отказаться от выдачи прокатных удостоверений министерством культуры и ввести уведомительный механизм. "Не чиновник должен определять, когда кому куда идти", - считает Березин. "Так же, как мы подаем декларацию налогоплательщиков, - через сайт госуслуг - можно начать подавать декларацию правообладателя. Обозначить права на конкретный фильм, время, возрастные ограничения", - отметил он.

В результате возникнет реестр прав на аудиовизуальные произведения, который смогут использовать для борьбы с контрафактом. А за порядком будет следить Роскомнадзор. При такой системе недобросовестные игроки рынка киноиндустрии не смогут использовать схему выдачи прокатных удостоверений в корыстных целях, заявил Березин.

Системный подхода к выдаче либо невыдаче прокатных удостоверений отсутствует, признала проблему Елена Ямпольская. Она призвала подумать, нужны ли изменения в законодательстве на эту тему.

Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, в свою очередь, рассказала, что избежать проблемных ситуаций при выдаче удостоверений не удастся, поскольку всегда будут появляться продюсеры, которые потребуют статуса "главного фильма", апеллируя к значимой теме или дате. По ее мнению, проблемы можно решать путем саморегулирования. "Рынок регулируется за порогами ведомств. Мы хотим, чтобы нам приносили прокатки с датами, чтобы продюсеры договаривались, для нас это главное", - сказала Любимова.