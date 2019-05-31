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Рубрика: В мире

В Италии налетчик угрожал продавщице кафе чупа-чупсом

В Риме арестовали 32-летнего иностранца, пытавшегося ограбить кафе с помощью леденца.

Фото: Наталья Онищенко
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Произошло все на севере города. Мужчина выбрал удобный момент (работница отвлеклась на изготовление мороженого), добрался до кассы и стал нажимать на кнопки, пытаясь ее открыть. Продавщица увидела злоумышленника и попыталась остановить. В ответ грабитель достал "чупа-чупс", направил на женщину и начал ей угрожать. На конце палочки была большая игла.

Злоумышленник понял, что заблокировал кассу неправильным нажатием кнопок и пустился в бегство. Сотрудница кафе вызвала полицейских. Налетчика, имевшего проблемы с законом и ранее, поймали.

В мире Европа Италия
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