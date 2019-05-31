В какие компании чаще принимают работников старшего возраста

Чем крупнее компания, тем чаще она рассматривает кандидатов на вакансии пенсионного возраста.

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы Superjob. Принимают специалистов пенсионного возраста на все вакансии 35% компаний малого бизнеса и каждое второе предприятие со штатной численностью от 1000 человек.

Каждая вторая промышленная компания также готова рассмотреть резюме соискателей старших возрастов и принять их на работу. Там считают, что возраст - это не помеха: главное иметь высокую квалификацию в своем деле.

В целом же, как отмечают в Superjob, за 8 последних лет число работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 году и 26% сегодня.

38% отечественных компаний в целом готовы работать с пенсионерами. Правда, есть сфера, где людей пенсионного возраста принимают неохотно. Это сфера информационных технологий (только 22% случаев там рассматривают соискателей старших возрастов). Считается, что в IT-технологиях возрастным кандидатам сложно разобраться.

Результаты ранних исследований Superjob свидетельствуют: в период 2007-2011 гг. работодателей, принимающих на работу пенсионеров на общих основаниях, было меньше: 25-27%. В 2013 г. - уже 32%. Сегодня - 38%.

Специалисты в области подбора кадров дают несколько простых советов, как не остаться без дела в любом возрасте. Итак, нужно: