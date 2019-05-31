В Подмосковье глава района задержан за убийство

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, передает ТАСС.

По предварительным данным, руководителя муниципалитета обвинили в убийстве заместителя председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой. В начале мая женщину нашли мертвой в ее автомобиле Mercedes.

Визуальных следов насилия на теле не нашли. Первоначально была версия о скоропостижной смерти, но позднее эксперты выяснили, что общественницу задушили. Мотивом убийства считается личная ссора.

Задержание Кулакова информагентствам подтвердили в СК. Известно также, что глава района по собственной инициативе ушел в отставку.