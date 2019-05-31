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31.05.2019 18:50
Рубрика: В мире

В Раде обвинили Зеленского в намерении отказаться от украинизации

Текст: Денис Кабанов

Спикер Рады Андрей Парубий обвинил администрацию Владимира Зеленского в намерении отменить принятые прежним президентом законы о языке и декоммунизации. Поводом послужило интервью совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира изданию "Детектор Media", где тот высказался за переговоры с Россией, отмену языковых квот и закона об украинизации.

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"Мы снова услышали, как представители президента и члены его команды говорят о том, что надо отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию, - заявил Парубий. - Это сегодня для них становится обычной политикой". "Земля под ними будет гореть", - пригрозил он членам команды нового президента.

В самой администрации Зеленского заверили, что Шефир выразил исключительно "собственное мнение", которое не совпадает с позицией главы государства. Там напомнили, что бизнесмен не является должностным лицом и членом пропрезидентской партии "Слуга народа".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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