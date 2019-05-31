В Саранске открылся Парк Победы

Напомним, что новый центр отдыха горожан на улице Ярославской был заложен в 2015 году - в честь 70-летия Победы. Именно тогда здесь были высажены первые аллеи. Церемония открытия объекта состоялась в преддверии Дня защиты детей - именно они стали главными гостями нового парка. Ребята были в восторге от главного украшения парка - фонтана с подсветкой.
Следует отметить, что это первый парк, созданный в районе Химмаш по программе "Формирование современной городской среды в Саранске в 2018 - 2020 годах". Как отметил Владимир Волков, именно этот район больше других нуждались в "зеленой" зоне отдыха.
- Мы продолжим благоустройство Саранска и сделаем все, чтобы жители могли отдыхать и проводить свободное время с комфортом, - подчеркнул глава РМ. - В наших планах - построить парк по улице Татьяны Бибиной, еще один - в новом микрорайоне близ Ремзавода. Также обновится бульвар Братьев Веденяпиных в Северо-западной части города.
Справка "РГ"
Площадь парка Победы составляет 24,5 тысячи квадратных метров. Здесь оборудованы площадки на любой вкус и возраст: зоны для игры в стритбол и настольный теннис, игровые комплексы для детей старше шести лет и малышей, площадка с уличными тренажерами и площадка для маломобильных групп. А для выступления артистов установлена эстрада с музыкальным оборудованием. В зоне озеленения площадью 17,4 тысячи квадратных метров растут липы, ивы, рябины, тополя, клены, туи, смородина, лапчатка, спиреи, можжевельник и другие растения.