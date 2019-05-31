В сэндвичах на борту самолетов Air France обнаружили бактерии

В сэндвичах с тунцом, которые раздавались пассажирам в салоне самолетов Air France, были обнаружены бактерии, цитирует ТАСС официальное заявление авиакомпании.

"В рамках контроля качества продуктов питания, раздаваемых на борту рейсов, поставщик питания компания Servair сообщила "Эр Франс" о наличии листерии в сэндвичах с тунцом, предлагаемых на борту", - говорится в сообщении.

Эти сэндвичи с 21 по 24 мая раздавались пассажирам класса "Эконом" и "Премиум эконом", вылетавшим из парижских аэропортов Орли и Руасси - Шарль де Голль. Эти пассажиры летели из Парижа в Дубай, Аккру, Нджамену, Бамако, Абуджу и на Реюньон.

Авиакомпания рекомендовала пассажирам обратиться к медикам в случае повышения температуры и головной боли. Пока же жалоб на недомогание не поступало.