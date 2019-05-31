В Трудовом кодексе появятся новые льготники

Социально-ориентированным некоммерческим организациям (НКО) могут упростить жизнь, избавив их от лишнего кадрового документооборота и необходимости нанимать дополнительных сотрудников (кадровиков).

Сегодня Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) обсудит поправки в Трудовой кодекс (документ есть в "РГ").

Суть поправок в том, чтобы дать социальным некоммерческим организациям те же права, что уже есть у микропредприятий (с 2017 года). А именно: не составлять локальные нормативные акты (правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, премировании, график сменности) и подобные, а прописывать все эти нюансы в трудовых договорах с работниками.

Правда, распространяться новые правила будут не на все социально-ориентированные НКО, а лишь на те, что подпадают под те же критерии, что и микропредприятия, получившие послабления. Количество работников на них должно быть не больше 15 человек, а их доход за год не превышать 120 миллионов рублей.

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