В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште. Эта авария унесла жизни не менее семи человек.

Задержанный - 64-летний гражданин Украины - подозревается в халатности, которая привела к человеческим жертвам, пишет ТАСС. Сообщается, что полиция уже допросила капитана.

Напомним, столкновение двух пассажирских судов произошло в среду, примерно в 21.15. На прогулочный катер сзади налетел большой круизный лайнер. Первое судно получило сильное повреждение и быстро затонуло.

На борту катера находились 35 человек - два венгра и 33 гражданина Южной Кореи. Погибли семь южнокрейских туристов, еще 19 человек числятся пропавшими без вести.