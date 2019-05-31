Васильева: Школы могут сами выбрать шестидневную или пятидневную неделю

Школы имеют право самостоятельно устанавливать пятидневную или шестидневную учебную неделю. А родитель - выбрать ту школу, в которой ребенку будет комфортнее учиться.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала министр просвещения Ольга Васильева в ответе на запрос депутатов Госдумы.

Напомним, по закону, право разрабатывать и утверждать собственную образовательную программу, учебный план, есть у каждой школы.

При этом, по словам министра, при "шестидневке" реализуется углубленное изучение предметов.