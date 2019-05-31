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Рубрика: В мире

Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США

Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио. Ранее такой шаг был согласован с Вашингтоном, сообщает NHK.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Две зоны военных учений в Тихом океане, располагающиеся сейчас к юго-востоку от полуострова Босо в районе японской столицы, с первого июля будут смещены к югу на несколько десятков километров. Из-за регулярных боевых стрельб данные районы практически закрыты для гражданских транспортных средств.

Площадь самой большой из этих зон составляет около четырех тысяч квадратных километров, пишет ТАСС. Смещение районов учений к югу позволит на 40 тысяч увеличить ежегодное число взлетов и посадок в столичном аэропорту Нарита. В дальнейшем интенсивность его использования возрастет до 500 тысяч рейсов в год.

По данным японских властей, такая мера особенно важна с учетом прогнозируемого резкого увеличения притока иностранных туристов в Японию в 2020 году, когда в Токио состоятся летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

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