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Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс

Новости
    31.05.2019, 16:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован дублированный трейлер "Адской кухни" (The Kitchen) - с комиком Мелиссой Маккарти и звездой заласканной аунтиутопии "Рассказ служанки" Элизабет Мосс.

Согласно официальному синопсису, действие картины разворачивается в самом неблагополучном районе Манхэттена - в "Адской кухне". "В семидесятые годы прошлого века там процветала преступность, которую контролировали ирландские гангстеры. И вот как-то в результате полицейской облавы все местные главари попадают за решётку. И тогда бразды правления в свои руки берут бедствующие жены бандитов", - изложено.

Фото: twitter.com/RottenTomatoes
Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом

"Времена изменились. Ты делаешь то, что должен. Ради детей", - устало уточняет закадровый голос. Добавляя после паузы: "Ради денег. Ради выживания".

Постановщик и сценарист - Андреа Берлофф ("Голос улиц", "Кровный отец"), адаптировавшая сим комикс издательства Vertigo и дебютирующая в режиссуре.

Российская премьера - 8 августа.

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