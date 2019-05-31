Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс

На YouTube опубликован дублированный трейлер "Адской кухни" (The Kitchen) - с комиком Мелиссой Маккарти и звездой заласканной аунтиутопии "Рассказ служанки" Элизабет Мосс.

Согласно официальному синопсису, действие картины разворачивается в самом неблагополучном районе Манхэттена - в "Адской кухне". "В семидесятые годы прошлого века там процветала преступность, которую контролировали ирландские гангстеры. И вот как-то в результате полицейской облавы все местные главари попадают за решётку. И тогда бразды правления в свои руки берут бедствующие жены бандитов", - изложено.

"Времена изменились. Ты делаешь то, что должен. Ради детей", - устало уточняет закадровый голос. Добавляя после паузы: "Ради денег. Ради выживания".

Постановщик и сценарист - Андреа Берлофф ("Голос улиц", "Кровный отец"), адаптировавшая сим комикс издательства Vertigo и дебютирующая в режиссуре.

Российская премьера - 8 августа.